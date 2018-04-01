C 1 апреля: Петербуржцы получили уведомления об отмене записи в генконсульстве США

1 апреля Генконсульство США в Петербурге совершило злую шутку – гражданам, которым назначили встречу, отказали в приеме.

Известно, что генеральное консульство США в Санкт-Петербурге разослало «смс», где представители учреждения оповестили об отмене встречи. Решать дальнейшую судьбу оформления визы члены Генконсульства намерены не скоро.Стоить отметить, что учреждение официально закрыли в последний день марта. На днях дипломаты убрали флаг США, который находился на сооружении организации.Напомним, что МИД России провел социальный опрос на просторах Twitter, где вопрос касался закрытия Генконсульств. Большинство пользователей проголосовали, чтобы именно в Санкт-Петербурге был закрыто дипломатическое здание. Известно, что около 50% респондентов проголосовало, чтобы именно в Северной столице убрали консульство США.