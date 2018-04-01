Политолог считает, что Тулеев продолжит работу в Кемерово

Аман Тулеев и далее может продолжать деятельность в Кузбассе после увольнения. Об этом сообщил политолог Александр Коновалов.

Никита Готский

В 2011 году в Кемеровской области Аману Тулееву присвоили звание "Народный губернатор". Это говорит о том, что даже в случае отставки за экс-главой региона сохраняется кабинет, помощники и доступ к базе данных. Вероятно, что далее Тулеев может продолжить работу при Сергее Цивилеве, если тому понадобиться помощь. Это предусмотрено законом. Политолог не считает, что Тулеев может попасть в областной Совет. Ранее чиновник являлся руководителем этого органа, поэтому вряд ли он возвратиться обратно. Другой вариант для Тулеева: представлять Кузбасс в Совфеде.Тулеев сегодня подал в отставку после народных волнений по поводу кемеровской трагедии, когда в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Увольнение чиновника принял глава РФ Владимир Путин, место экс-губернатора временно займет вице-главам Кузбасса Сергей Цивилев.