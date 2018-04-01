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| | Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить

Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить

Сегодня, 18:36
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал отставку главы Кузбасса Амана Тулеева. В своем послании он намекнул, что все чиновники, включая президента, должны работать один срок.

Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить

 

Недавняя трагедия в Кемерово взбудоражила всю Россию. Иностранные лидеры выразили свою поддержку и сочувствие в связи с пожаром, который забрал жизни 64 человек. Сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, которую принял глава российского государства Владимир Путин.

Увольнение главы области прокомментировал недавний кандидат на пост президента Владимир Жириновский. Он говорит, что депутаты много раз обсуждали тему обновления группы российских губернаторов, так как многие из них назначались еще Борисом Ельциным. Отставку Тулеева Жириновский принял положительно, но жалеет, что поводом для этого послужили человеческие жертвы.

По его мнению, в России такая ротация должна проходить в естественном тоне: любого шефа от руководителя бани до губернатора и президента нужно назначать только на один срок.
Никита Готский
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