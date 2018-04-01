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| | Немецкие истребители Tornado больше непригодны для миссий НАТО

Немецкие истребители Tornado больше непригодны для миссий НАТО

Сегодня, 18:28
Истребители Panavia Tornado, созданные немецкими конструкторами в 1970 году, не смогут принимать участие в заданиях НАТО. По данным Der Spiegel, боевые машины ФРГ слишком устарели и требуют модернизации.

Немецкие истребители Tornado больше непригодны для миссий НАТО

 

Согласно данным конфиденциального доклада Минобороны Германии, которую обнародовали журналисты издания, абсолютно всем 93 машинам Tornado необходима срочная и серьезная модернизация. Стоимость обновления самолетов потребует многомиллионных расходов.

Сообщается, что в настоящее время в боевых машинах очень устарела электроника, которая была установлена на Tornado в 80-х. Немецкие механизмы не имеют защиты от прослушки, в них отсутствует система передачи данных и система опознавания «свой-чужой». Безусловно, в таком состоянии бомбардировщики не смогут исполнять задания альянса.

Стоит отметить, что истребители Tornado не смогут модернизировать до следующего года. Правительство ФРГ планирует в дальнейшем использовать боевые самолеты до 2035 года.
Татьяна Преображенская
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