Немецкие истребители Tornado больше непригодны для миссий НАТО

Истребители Panavia Tornado, созданные немецкими конструкторами в 1970 году, не смогут принимать участие в заданиях НАТО. По данным Der Spiegel, боевые машины ФРГ слишком устарели и требуют модернизации.

Татьяна Преображенская

Согласно данным конфиденциального доклада Минобороны Германии, которую обнародовали журналисты издания, абсолютно всем 93 машинам Tornado необходима срочная и серьезная модернизация. Стоимость обновления самолетов потребует многомиллионных расходов.Сообщается, что в настоящее время в боевых машинах очень устарела электроника, которая была установлена на Tornado в 80-х. Немецкие механизмы не имеют защиты от прослушки, в них отсутствует система передачи данных и система опознавания «свой-чужой». Безусловно, в таком состоянии бомбардировщики не смогут исполнять задания альянса.Стоит отметить, что истребители Tornado не смогут модернизировать до следующего года. Правительство ФРГ планирует в дальнейшем использовать боевые самолеты до 2035 года.