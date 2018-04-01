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| | Путин внес в Госдуму законопроект, призванный ужесточить борьбу с коррупцией

Путин внес в Госдуму законопроект, призванный ужесточить борьбу с коррупцией

Сегодня, 18:21
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, основная цель которого заключается в ужесточении контроля за соблюдением актов о противодействии коррупции. Эта информация поступила из базы данных, находящейся в распоряжении нижней палаты парламента.

Путин внес в Госдуму законопроект, призванный ужесточить борьбу с коррупцией

 

В соотвествии с доступными на данный момент сведениями, внесенный проект уже прошел процедуру регистрации и теперь направлен на рассмотрение к Вячеславу Володину, занимающему должность председателя Госудумы.

В новом документе изложены предложения и коррективы, которые необходимо внести в определенные законадательные акты. В свою очередь, этот проект предлагает уполномочить глав госкорпораций, государственных внебюджетных фондов на получение справок и выписок по счетам физических лиц, в случае необходимости при организации проверок, направленных на выявление достоверности данных об их доходах и расходах.
Пойда Анна
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