Путин внес в Госдуму законопроект, призванный ужесточить борьбу с коррупцией

В соотвествии с доступными на данный момент сведениями, внесенный проект уже прошел процедуру регистрации и теперь направлен на рассмотрение к Вячеславу Володину, занимающему должность председателя Госудумы.
В новом документе изложены предложения и коррективы, которые необходимо внести в определенные законадательные акты. В свою очередь, этот проект предлагает уполномочить глав госкорпораций, государственных внебюджетных фондов на получение справок и выписок по счетам физических лиц, в случае необходимости при организации проверок, направленных на выявление достоверности данных об их доходах и расходах.
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