Путин внес в Госдуму законопроект, призванный ужесточить борьбу с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, основная цель которого заключается в ужесточении контроля за соблюдением актов о противодействии коррупции. Эта информация поступила из базы данных, находящейся в распоряжении нижней палаты парламента.

Пойда Анна

В соотвествии с доступными на данный момент сведениями, внесенный проект уже прошел процедуру регистрации и теперь направлен на рассмотрение к Вячеславу Володину, занимающему должность председателя Госудумы.В новом документе изложены предложения и коррективы, которые необходимо внести в определенные законадательные акты. В свою очередь, этот проект предлагает уполномочить глав госкорпораций, государственных внебюджетных фондов на получение справок и выписок по счетам физических лиц, в случае необходимости при организации проверок, направленных на выявление достоверности данных об их доходах и расходах.