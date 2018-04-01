Цивилев пообещал не оставлять виновных в пожаре в «Зимней вишне» безнаказанными

По словам Сергея Цивилева, ему пришлось принимать область в крайне трудное время и в связи с весьма трагическими обстоятельствами, однако этот фактор не должен помешать поиску и наказанию виновных, которые ответственны за пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Кроме того, врио губернатора, пообещал снабдить сотрудников правоохранительных органов всеми необходимыми материалами и содействовать следствию, при этом виновные, какие бы должности они не занимали, не смогут уйти от ответственности, так как страшная трагедия объединила и придала решимости не только кемеровчанам, но и жителям других областей.
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