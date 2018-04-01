Цивилев пообещал не оставлять виновных в пожаре в «Зимней вишне» безнаказанными

После своего назначения на пост врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал приложить все усилия, дабы наказать виновных в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Таким образом, он попытался успокоить местное население и родственников погибших, которые верят в торжество справедливости.

Пойда Анна

По словам Сергея Цивилева, ему пришлось принимать область в крайне трудное время и в связи с весьма трагическими обстоятельствами, однако этот фактор не должен помешать поиску и наказанию виновных, которые ответственны за пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.Кроме того, врио губернатора, пообещал снабдить сотрудников правоохранительных органов всеми необходимыми материалами и содействовать следствию, при этом виновные, какие бы должности они не занимали, не смогут уйти от ответственности, так как страшная трагедия объединила и придала решимости не только кемеровчанам, но и жителям других областей.