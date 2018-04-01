МИД Испании: Стоит учитывать ценность сотрудничества с Россией

Альфонсо Достис заявил, несмотря на то, что некоторые поступки и позиции России являются неприемлемыми, стоит не забывать, что РФ является стратегически важным партнером во многих сферах отношений. В пример «недружественных действий» глава МИД поставил присоединение полуострова Крыма к России. Однако, министр отметил, что его коллеги должны быть реалистами, так как Россия важна для решения проблем, таких как в Сирии. В завершении Дастис добавил, что странам необходимо вести двойственный подход: с одной стороны – осуждать неприемлемые действия, а с другой стороны – продолжать переговоры по волнующим всех вопросам.
Напоминаем, что Испания также как и другие страны выслала со своей территории российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет РФ в покушении на жизнь бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях