Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | МИД Испании: Стоит учитывать ценность сотрудничества с Россией

МИД Испании: Стоит учитывать ценность сотрудничества с Россией

Сегодня, 16:42
Глава МИД Испании Альфонсо Достис призвал коллег реалистично оценивать необходимость сотрудничества с Россией. Также дипломат сказал, что не стоит забывать о том, что РФ является ценным партнером в решении мировых вопросов.

МИД Испании: Стоит учитывать ценность сотрудничества с Россией

 

Альфонсо Достис заявил, несмотря на то, что некоторые поступки и позиции России являются неприемлемыми, стоит не забывать, что РФ является стратегически важным партнером во многих сферах отношений. В пример «недружественных действий» глава МИД поставил присоединение полуострова Крыма к России. Однако, министр отметил, что его коллеги должны быть реалистами, так как Россия важна для решения проблем, таких как в Сирии. В завершении Дастис добавил, что странам необходимо вести двойственный подход: с одной стороны – осуждать неприемлемые действия, а с другой стороны – продолжать переговоры по волнующим всех вопросам.

Напоминаем, что Испания также как и другие страны выслала со своей территории российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет РФ в покушении на жизнь бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
МИД Испании: Британия «теряет самообладание» из-за Гибралтара
МИД Испании: Британия «теряет самообладание» из-за Гибралтара

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис рассказал, что британские политики «теряют самообладание» из-за Гибралтара. Такой была его реакция на заявления

Владимир Путин отметил, что Иран является добрым соседом
Владимир Путин отметил, что Иран является добрым соседом

В Кремле состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. Во время встречи Владимир Путин отметил, что Иран

Великобритания и Испания выступают против военной помощи Украине
Великобритания и Испания выступают против военной помощи Украине

Министры иностранных дел Великобритании и Испании Филип Хэммонд и Хосе Мануэль Гарсиа Маргальо выступают против военной помощи Украине. Об этом информируют

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости