Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Руководитель МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией

Руководитель МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией

Сегодня, 16:33
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что западные страны, которые входят в ЕС, не смогут обойтись без России и планируют возобновить сотрудничество с ней.

Руководитель МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией

 

Хайко Маас проинформировал, что Германия готова к переговорам. Также немецкое правительство рассчитывает, что доверие к их стране будет постепенно возвращаться, если и Россия будет стремиться к этому. Также глава МИД сообщил, что Россия – это важная опора в мировом порядке. Сотрудничество с этим государством по вопросам разоружения и устранения вооруженных конфликтов в разных странах просто необходимо Европейскому союзу. По поводу отправления русских дипломатов из западных стран – это была солидарность с Лондоном и, так сказать, «сигнал единства».

Напоминаем, что до этого некоторые страны ЕС, Канада, Украина и другие объявили о том, что российские дипломаты должны покинуть государства. Данное решение было принято в связи с отравлением бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отметим, что Россия в ответ на такое заявление приняла аналогичные меры.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Министр юстиции ФРГ Хайко Маас станет главой немецкого МИД
Министр юстиции ФРГ Хайко Маас станет главой немецкого МИД

Хайко Маас, в данный момент занимающий должность министра юстиции ФРГ, вскоре станет министром иностранных дел Германии. Официальное утверждение кандидатуры

Министру юстиции Германии назвали дату и время его убийства
Министру юстиции Германии назвали дату и время его убийства

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Хайко Маас сообщил, что в своем почтовом ящике он нашел патрон. Маас расценил находку как намек на его

Минюст Германии выступил
Минюст Германии выступил "за" санкции ЕС в отношении Польши

Министр юстиции Германии Хайко Маас высказался за санкции Европейского Союза (ЕС) в отношении Польши. Свою точку зрения он озвучил, отвечая на вопросы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости