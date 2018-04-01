Руководитель МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что западные страны, которые входят в ЕС, не смогут обойтись без России и планируют возобновить сотрудничество с ней.

Анна Котова

Хайко Маас проинформировал, что Германия готова к переговорам. Также немецкое правительство рассчитывает, что доверие к их стране будет постепенно возвращаться, если и Россия будет стремиться к этому. Также глава МИД сообщил, что Россия – это важная опора в мировом порядке. Сотрудничество с этим государством по вопросам разоружения и устранения вооруженных конфликтов в разных странах просто необходимо Европейскому союзу. По поводу отправления русских дипломатов из западных стран – это была солидарность с Лондоном и, так сказать, «сигнал единства».Напоминаем, что до этого некоторые страны ЕС, Канада, Украина и другие объявили о том, что российские дипломаты должны покинуть государства. Данное решение было принято в связи с отравлением бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отметим, что Россия в ответ на такое заявление приняла аналогичные меры.