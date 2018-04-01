Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля»

Александр Яковенко поведал, что российским чиновникам не предоставляют никаких материалов по делу, также не хотят сотрудничать. Именно это и приводит дипломатов к мысли о том, что это провокация от спецслужб. Также дипломат добавил, что сейчас Великобритания попала в трудную ситуацию по двум причинам. Первая – это выход страны из ЕС. Дело в том, что в Брюсселе во время принятия заявления по Скрипалям, данная тема вообще не затрагивалась, так как Великобритания в это время решала договоренности с ЕС. Второй причиной является роль данного государства в «западном союзе». Когда против России были введены санкции, а также принимались концепции безопасности, Лондон планировал стать лидером в сдерживании России.
В завершении своего интервью Александр Яковенко добавил, что у властей Великобритании не получится засекретить материалы дела по отравлению Скрипалей. Посол уверен, что Москва не отпустит Лондон из правового поля, так что британцам придется ответить. Сейчас Россия просто определяется с тем, по какому пути следовать дальше.
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