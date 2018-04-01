Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля»

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью журналистам рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля». Дипломат заявил, что данное происшествие чистой воды провокация, сделанная британскими спецслужбами.

Анна Котова

Александр Яковенко поведал, что российским чиновникам не предоставляют никаких материалов по делу, также не хотят сотрудничать. Именно это и приводит дипломатов к мысли о том, что это провокация от спецслужб. Также дипломат добавил, что сейчас Великобритания попала в трудную ситуацию по двум причинам. Первая – это выход страны из ЕС. Дело в том, что в Брюсселе во время принятия заявления по Скрипалям, данная тема вообще не затрагивалась, так как Великобритания в это время решала договоренности с ЕС. Второй причиной является роль данного государства в «западном союзе». Когда против России были введены санкции, а также принимались концепции безопасности, Лондон планировал стать лидером в сдерживании России.В завершении своего интервью Александр Яковенко добавил, что у властей Великобритании не получится засекретить материалы дела по отравлению Скрипалей. Посол уверен, что Москва не отпустит Лондон из правового поля, так что британцам придется ответить. Сейчас Россия просто определяется с тем, по какому пути следовать дальше.