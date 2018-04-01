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| | Трамп готов вывести войска из Сирии

Трамп готов вывести войска из Сирии

Сегодня, 15:16
Дональд Трамп может вывести войска США из Сирии. Об этом рассказали в администрации президента.

Трамп готов вывести войска из Сирии

 

Ранее представители Белого дома рассказали работникам СМИ о намерении Трампа вывести армию из зоны сирийского конфликта. Глава американского государства во время своего выступления в Огайо высказался о близком выходе военных из САР. При этом сообщается, что на такую меру лидер Белого дома пойдет только тогда, как в регионе будут ликвидированы боевики ИГИЛ* (организация запрещена в РФ), Пока что никаких официальных указаний касательно вывода войск США из Сирии нет, там по-старому дислоцируется штат в 2000 солдат.

В конце первого месяца весны 2018 года Дональд Трамп в процессе выступления перед своими сторонниками в Ричфилде сообщил, что Штаты вскоре покинут Сирию. По его мнению, этой страной "должны заниматься другие".
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
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