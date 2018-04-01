Трамп готов вывести войска из Сирии

лого дома пойдет только тогда, как в регионе будут ликвидированы боевики ИГИЛ* (организация запрещена в РФ), Пока что никаких официальных указаний касательно вывода войск США из Сирии нет, там по-старому дислоцируется штат в 2000 солдат.

Ранее представители Белого дома рассказали работникам СМИ о намерении Трампа вывести армию из зоны сирийского конфликта. Глава американского государства во время своего выступления в Огайо высказался о близком выходе военных из САР. При этом сообщается, что на такую меру лидер Бе