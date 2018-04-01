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| | Порошенко обсудит с Меркель размещение миротворцев на Донбассе

Порошенко обсудит с Меркель размещение миротворцев на Донбассе

Сегодня, 15:14
Глава Украины Петр Порошенко собирается 10 апреля посетить Германию. Во время этого визита Порошенко планирует переговорить с Меркель о вводе миротворческих войск на территорию Донбасса.

Порошенко обсудит с Меркель размещение миротворцев на Донбассе

 

Отметим, что разговор и сама поездка – это инициатива главы России Владимира Путина. Лидер РФ считает, что миротворцы смогут защитить представителей ОБСЕ на линии разграничения. Предположительно, такое решение приведет к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Правительство Украины выступает против того, чтобы в состав миссии входили российские представители. По поводу уполномоченных стран СНГ, то им достанутся ограниченные права. Власти Украины говорят, что на территорию Донбасса нужно ввести примерно 15 тысяч военных миротворческого отряда.

До этого информировалось, что в случае ввода миротворцев, Киев станет их использовать в своих целях. Секретный план Петра Порошенко гласит: после того, как миротворцы переступят границу, они незамедлительно приступят к зачистке территории.
Анна Котова
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