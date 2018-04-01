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| | Меняйло сделал заявление относительно отставки Тулеева

Меняйло сделал заявление относительно отставки Тулеева

Сегодня, 13:44
Сергей Меняйло, занимающий пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, не видит необходимости в обсуждении решения об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Полпред считает, что это решение должно оставаться за Тулеевым.

Меняйло сделал заявление относительно отставки Тулеева

 

В видеообращении губернатор попросил Владимира Путина об отставке, которое считает единственно правильным выходом из ситуации в связи со сложившимися в области обстоятельствами. Тулеев подчеркнул всю тяжесть бремени, которая легла на его плечи после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», и не позволяет ему выполнять свои служебные обязанности должным образом, именно поэтому он хочет сложить с себя все полномочия и отдать их тому, кто готов бороться дальше.

По мнению Менеяло, данная ситуация исключает любые дискуссии, поскольку губернатор сам в праве решать как ему поступить и не нуждается ни в чьем одобрении.
Пойда Анна
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