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| | США потребует данные профиля в соцсети от получателей виз

США потребует данные профиля в соцсети от получателей виз

Сегодня, 13:04
Правительство США выдаст визы только после проверки информации о получателе из соцсетей. Об этом сообщают работники Госдепа страны.

США потребует данные профиля в соцсети от получателей виз

 

США запросят дополнительные сведения о соцсети не только у мигрантов, но и у тех людей, которые подают на туристическую визу. Потенциальным получателям документов нужно предоставить информацию о профиле в соцсети, номера паспорта, данные о членах семьи, также следует сообщить о месте работы и давних поездках. В анкете может появиться графа для написания учетных записей в Instagram, Twitter и иных соцсетях.

В 2017 году США внедрили новые правила для оформления виз. Теперь в консульствах страны могут потребовать номера прежних загранпаспортов, сведения о профиле в соцсети и биографию за минувшие 15 лет. При этом такие данные нужны, если потребуется подтверждение личности.
Никита Готский
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