Трамп упрекнул газету The Washington Post в поддержке компании Amazon

Глава США в очередной раз обвиняет The Washington Post. На этот раз Дональд Трамп посчитал, что поддержка интернет-магазина Amazon со стороны журнала является правовым нарушением. Свое недовольство президент США опубликовал в Twitter.

Трамп намерен прекратить «махинации» с почтовой службой. Дело в том, что Amazon наносит денежный ущерб государству. Известно, что сумма утрат достигает миллионы долларов. За каждую посылку, которую доставили специально для Amazon, почта теряет 1,5 доллара.Стоит напомнить, что 29 марта глава США обвинил Amazon в недоплате налогов. Трамп подчеркнул, что организация использует почтовые службы в качестве курьеров и таким образов вытесняет крупных конкурентов-ретейлеров.Известно, что в июле прошлого года Трамп посетовал на то, что The Washington Post публикует в своем издании фейковые сведения о нем. Президент США считает, что WP выпускает огромное количество лживой информации о нем.Интересный факт, основатель Amazon Джеффри Безос купил газету The Washington Post в августе 2013 года за 250 млн долларов.