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Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года

Сегодня, 11:38
Нового главу Кемерово выберут осенью нынешнего года. С такими данными выступили в ЦИК.

Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года

 

Сегодня российский президент Владимир Путин принял увольнение главы Кемерово Амана Тулеева. На время его обязанности станет выполнять вице-губернатор Сергей Цивилев. Тулеев больше двадцати лет руководил Кемеровской областью, он решил покинуть свою должность после пожара в ТЦ, в результате которого погибли 64 человека, включая десятки детей, несколько человек являются пропавшими без вести.

Чиновник объяснил свой уход нереальностью трудиться далее на посту после произошедшего, имея такой тяжелый психологический груз на плечах. Тулеев также поблагодарил всех, кто сотрудничал с ним все эти годы. До этого сообщалось, что Тулеев отправится на пенсию в мае после своего Дня рождения.
Никита Готский
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