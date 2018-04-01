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| | 60 высланных из США российских дипломатов не пустят на территорию Украины

60 высланных из США российских дипломатов не пустят на территорию Украины

Сегодня, 10:22
СБУ ввела запрет на въезд в Украину на протяжении пяти лет 60 российским дипломатам, высланным из США.

60 высланных из США российских дипломатов не пустят на территорию Украины

 

12 российских работников из ООН в Нью-Йорке и 48 человек посольства РФ теперь не пустят на территорию Украины. Кроме этого, 31 марта Вашингтон закрыл в Сиэтле генеральное консульство России. Это решение американских властей связано с попыткой убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

27 марта украинские власти запретили въезжать в страну 27 российским представителям, которых выслало правительство Великобритании в связи с фактом отравления Скрипаля. Сотрудники СБУ считают, что российские дипломаты имеют отношение к службам разведки РФ. Примеру Украины последовали Австралия, Канада и больше десяти стран ЕС.

Москва отреагировала на действия против их представителей. 29 марта российские власти приняли «зеркальные меры» и объявили персонами нон грата 58 американских сотрудников в Москве и двух представителей консульства США в Екатеринбурге. Им дали срок до 5 апреля выехать из страны. Сергей Лавров заявил, что Россия закроет консульство США в городе Санкт-Петербург.
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