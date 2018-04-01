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| | Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности

Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности

Сегодня, 10:12
Президент РФ одобрил выбор Тулеева. Теперь губернатор Кемеровской области официально оставил досрочно свои полномочия. Информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности

 

Сегодня утром стало известно, что Аман Тулеев покидает пост губернатора Кемерово. Причиной стал инцидент в ТЦ «Зимняя вишня». В Кремле сообщили, что до официального избрания главы Кемеровской области должность руководителя займет вице-губернатор Сергей Цивилев. Приступать к новым обязанностям чиновник сможет после подписания указа о замещении полномочий.

Стоит напомнить, что утром Аман Тулеев подал в отставку и опубликовал видеообращение, где соболезновал родственникам и жертвам инцидента. Депутат заявил, что устал от последних событий, они не дают ему нормально работать.
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