Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности

Сегодня утром стало известно, что Аман Тулеев покидает пост губернатора Кемерово. Причиной стал инцидент в ТЦ «Зимняя вишня». В Кремле сообщили, что до официального избрания главы Кемеровской области должность руководителя займет вице-губернатор Сергей Цивилев. Приступать к новым обязанностям чиновник сможет после подписания указа о замещении полномочий.
Стоит напомнить, что утром Аман Тулеев подал в отставку и опубликовал видеообращение, где соболезновал родственникам и жертвам инцидента. Депутат заявил, что устал от последних событий, они не дают ему нормально работать.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях