Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку

Тулеев подал заявление главе государства, где указано, что он покидает пост по собственному желанию. На сайте администрации выложили обращение чиновника к местным жителям. Аману Тулееву жаль, но решение обдуманно.
Экс-губернатор считает такой шаг самым верным. Тулеев заявил, что с таким тяжким грузом работать просто нереально.
Стоит отметить, что поводом для ухода послужил инцидент в торговом центре «Зимняя вишня». После гибели десятка человек, близкие родственники погибших требовали срочной отставки губернатора города. Известно, что Аман Тулеев не вышел на переговоры в тот день, но извинился за пожар с помощью обращения в сторону В. В. Путина.
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