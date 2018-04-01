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Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку

Сегодня, 09:01
Сегодня стало известно, что губернатор Кемерово и области заранее подал в отставку. Такую информацию сообщили в пресс-издании Кемерово. Причиной ухода послужила трагедия ТЦ «Зимняя вишня». 1 апреля город остался без губернатора и это не «первоапрельская шутка».

Губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку

 

Тулеев подал заявление главе государства, где указано, что он покидает пост по собственному желанию. На сайте администрации выложили обращение чиновника к местным жителям. Аману Тулееву жаль, но решение обдуманно.

 

Экс-губернатор считает такой шаг самым верным. Тулеев заявил, что с таким тяжким грузом работать просто нереально.

Стоит отметить, что поводом для ухода послужил инцидент в торговом центре «Зимняя вишня». После гибели десятка человек, близкие родственники погибших требовали срочной отставки губернатора города. Известно, что Аман Тулеев не вышел на переговоры в тот день, но извинился за пожар с помощью обращения в сторону В. В. Путина.
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