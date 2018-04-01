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| | Владимир Жириновский рассказал, что готов заменить действующую власть

Владимир Жириновский рассказал, что готов заменить действующую власть

Сегодня, 08:20
Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР, высказал свое мнение относительно действующей власти. Он уверен, что России требуются перемены, так как она находится в состоянии застоя, и политик готов стать тем, кто изменит курс страны.

Владимир Жириновский рассказал, что готов заменить действующую власть

 

Глава ЛДПР обратился за примером к истории для того, чтобы показать признаки плохого управления Россией в прошлом. Он отметил, что коммунисты смогли создать отличную государственность с множеством плюсов, но всё это было загублено репрессиями. Также в те времена отсутствовала свобода слова, а к народу относились с неуважением.

Жириновский поделился и тем, что современная власть России также не приходится ему по душе. Он уверен, что консервативная политика страны делает счастливыми только 30% от общего количества населения. Политик отметил, что единственный вариант власти, к которому пока Россия не пришла – либеральная демократия, поэтому Владимир Вольфович и его партия готовы принять на себя бразды правления.
Павел Селивёрстов
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