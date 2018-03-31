Саакашвили прогнозирует новый майдан и страшную судьбу Порошенко

Михаил Саакашвили предрек страшное будущее Петру Порошенко. По его мнению, он закончит на своему посту хуже Виктора Януковича.

Никита Готский

Как считает экс-глава Одесской области, в следующей области в Киеве могут начаться большие акции протеста, а население Украины не будет выбирать Порошенко на второй президентский срок. Саакашвили назвал причину митингов бедность людей, если в близком будущем ничего не поменяется, то обычным людям придется массово уезжать из страны в поисках лучшей жизни. Ситуацию могут изменить президентские выборы в 2018 году, Порошенко снова не выберут, так как больше ему никто не верит.Саакашвили не завидует своему противнику. Он считает, если нынешний президент станет бороться за власть, то он закончит хуже, нежели Янукович. Население устало от олигархов, поэтому нельзя исключать появление нового майдана.