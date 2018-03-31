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| | Экс-дипломат из Великобритании назвал несоответствия в деле Скрипалей

Экс-дипломат из Великобритании назвал несоответствия в деле Скрипалей

Сегодня, 19:52
Бывший посол Великобритании Крейг Мюррей рассказал, кому из британцев может быть выгодна начавшаяся «холодная война», которую может вызвать дело Скрипалей.

Экс-дипломат из Великобритании назвал несоответствия в деле Скрипалей

 

Крейн Мюррей рассказал, что происшествие с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, могут стать причиной разгорания очередной «холодной войны». Также бывший дипломат сказал, что такое развитие событий выгодно только тем, кто производит оружие. Такие новости всегда радуют только работников спецслужб и военно-промышленный комплекс. Мюррей обратил внимание общественности на т, что за последнее время военный бюджет значительно вырос. Помимо этого Крейн Мюррей сказал, что обвинения Лондона в том, что Россия виновата в отравлении Скрипалей – это нелогичное и не правдивое утверждение, которое ни как не доказано. То, что Лондон упомянул в своем обращение «высокая вероятность» говорит о том, что у них совсем нет доказательств.

После анализа данных бывший дипломат заявил, что у России вообще не было ни каких причин вредить или ликвидировать бывшего шпиона-перебежчика. Москве нет смысла намеренно вредить своей репутации.
Анна Котова
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