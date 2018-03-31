Вице-губернатор Кузбасса рассказал, почему стал на колени перед жителями Кемерово

Вице-глава Кузбасса Сергей Цивилев объяснил причину, побудившую его стать на колени перед людьми после трагедии в "Зимней вишне". Об этом он рассказал в эфире "России 1".
По словам Цивилева, он всегда ведет себя жестко и далее намерен так делать, когда происходят попытки напасть на чиновников. Обратная ситуация, если население просит помощи у властей, и когда произошла подобная трагедия, вице-губернатор считает, что правительство должно извиняться. Поэтому Цивилев стал на колени, попросив прощения за тот роковой пожар.
Вице-глава Кемерово признается, что в тот момент ему было не по себе, но он ощутил важность этого решения. Одни участники встретили жест Цивилева отрицательным гулом, другие подержали. Чиновник напрямую обратился к людям и попросил у них прощения, после этого ему принялись все аплодировать.
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