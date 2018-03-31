Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Вице-губернатор Кузбасса рассказал, почему стал на колени перед жителями Кемерово

Вице-губернатор Кузбасса рассказал, почему стал на колени перед жителями Кемерово

Сегодня, 18:19
Вице-глава Кузбасса Сергей Цивилев объяснил причину, побудившую его стать на колени перед людьми после трагедии в "Зимней вишне". Об этом он рассказал в эфире "России 1".

Вице-губернатор Кузбасса рассказал, почему стал на колени перед жителями Кемерово

 

По словам Цивилева, он всегда ведет себя жестко и далее намерен так делать, когда происходят попытки напасть на чиновников. Обратная ситуация, если население просит помощи у властей, и когда произошла подобная трагедия, вице-губернатор считает, что правительство должно извиняться. Поэтому Цивилев стал на колени, попросив прощения за тот роковой пожар.

 
Вице-глава Кемерово признается, что в тот момент ему было не по себе, но он ощутил важность этого решения. Одни участники встретили жест Цивилева отрицательным гулом, другие подержали. Чиновник напрямую обратился к людям и попросил у них прощения, после этого ему принялись все аплодировать.

Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней
Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

Примерно в течение трех суток все погибшие при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будут опознаны. Об этом проинформировал вице-губернатор региона Сергей

Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени
Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени

В городе Кемерово на центральной площади из-за страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» собрался митинг, на котором вице-губернатор Кузбасса Сергей

Львовский
Львовский "Беркут" поставили на колени и заставили извиняться

Бойцов львовского батальона спецподразделения украинского МВД «Беркут» поставили на колени и заставили извиняться перед жителями Львова за участие в операциях

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости