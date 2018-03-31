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| | В Совфеде считают, что "лондонский фарс" по торгпредству провалился

В Совфеде считают, что "лондонский фарс" по торгпредству провалился

Сегодня, 17:29
Российские сенаторы отреагировали за намерение Лондона закрыть торгпредставительство РФ в Англии. Совфед считает, это говорит о невозможности британцев доказать отравление Скрипаля Москвой.

В Совфеде считают, что "лондонский фарс" по торгпредству провалился

 

Как считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если Британия закроет российское торгпредставительство в своих пределах, это прямо говорит, что у королевства нет никаких доказательств того, что Россия отравила экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля. Джабаров заметил, что имевшийся фарс с обвинениями с треском рухнул, поэтому Лондон теперь вынужден ухудшать ситуацию с надеждой, что к российско-британскому спору присоединятся и другие государства.

Сенатор говорит, что пока парламент Великобритании не остановится в своих действиях, то проблемы не исчезнут. Он отметил,что Лондон может закрыть торгпредство, дабы за ним осталось последнее слово.
Никита Готский
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