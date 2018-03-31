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| | Советники Трампа советуют применить новые меры к России

Советники Трампа советуют применить новые меры к России

Сегодня, 16:23
Помощники главы США Дональда Трампа настаивают на том, что нужно ввести новые меры против России. Причиной для такого решения стало то, что отношения между двумя странами продолжают ухудшаться.

Советники Трампа советуют применить новые меры к России

 

Однако сам Трамп пока не решается на такие кардинальные меры, тем самым оставляя своим помощникам обсуждение данной темы. Также глава США пока не уверен в том, насколько далеко сможет зайти Вашингтон в ведении ограничений. До этого не однократно говорилось о том, что Трамп планирует склониться к улучшению отношений с РФ. Так, во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным, Дональд Трамп говорил о скорой личной встрече, на которой нужно обсудить некоторые вопросы. Однако приближенные к американскому президенту люди говорят, что с каждым разом Трамп убеждается в опасности России.

В этом месяце США объявили о выселке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. В ответ на такие меры МИД РФ также вышлет из страны такое же количество представителей США, в дипведомстве РФ попросили дипломатов освободить строение в Санкт-Петербурге, которое они занимали.
Анна Котова
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