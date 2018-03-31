Советники Трампа советуют применить новые меры к России

Однако сам Трамп пока не решается на такие кардинальные меры, тем самым оставляя своим помощникам обсуждение данной темы. Также глава США пока не уверен в том, насколько далеко сможет зайти Вашингтон в ведении ограничений. До этого не однократно говорилось о том, что Трамп планирует склониться к улучшению отношений с РФ. Так, во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным, Дональд Трамп говорил о скорой личной встрече, на которой нужно обсудить некоторые вопросы. Однако приближенные к американскому президенту люди говорят, что с каждым разом Трамп убеждается в опасности России.
В этом месяце США объявили о выселке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. В ответ на такие меры МИД РФ также вышлет из страны такое же количество представителей США, в дипведомстве РФ попросили дипломатов освободить строение в Санкт-Петербурге, которое они занимали.
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