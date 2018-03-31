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| | Саакашвили предполагает, что Порошенко хочет привлечь его к делу Савченко

Саакашвили предполагает, что Порошенко хочет привлечь его к делу Савченко

Сегодня, 16:20
Бывший глава Одессы Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины во главе с Петром Порошенко планируют его сделать соучастником депутата Верховной рады Надежды Савченко, и обвинить в государственном перевороте.

Саакашвили предполагает, что Порошенко хочет привлечь его к делу Савченко

 

В недавнем времени Михаил Саакашвили дал интервью, в котором заявил журналистам о возможных планах украинской власти. По его мнению, Верховная рада вместе с президентом Петром Порошенко планируют его и Надежду Савченко обвинить во всех грехах гражданского переворота. Они хотят на Саакашвили и Савченеко завести уголовное дело и привлечь их к ответственности. По словам политика, им нужно сделать кого-то виновным в своих провалах. Также Саакашвили высказал свое мнение о депутате Веховной рады Надежде Савченко. Он сказал, что считает ее неадекватной женщиной.

Отметим, что в недавнем времени Саакашвили просил у Петра Порошенко разрешения на возвращение в Украину, на что тот ответил отказом.
Пелагея Лебединская
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