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| | Саакашвили вернется в Украину для развития туризма

Саакашвили вернется в Украину для развития туризма

Сегодня, 16:18
Как только в Киеве соберется большая толпа людей, Михаил Саакашвили вернется в столицу Украину. Об этом он рассказал местным журналистам.

Саакашвили вернется в Украину для развития туризма

 

По словам экс-главы Одесской области, он намерен возвратиться в Украину. Пробиваться сквозь пограничников он на собирается, а просто использует самолет.

Саакашвили говорит, что в данное время находится в Европе, где проводит встречи с разными людьми и участвует во всевозможных мероприятиях. Спустя два дня бывший президент Грузии встретится с украинскими студентами, обучающимися в туристических вузах Старого Света. Вместе с ними он хочет обсудить перспективы развития туризма в Украине, опираясь на личный опыт в данной области. Саакашвили утверждает, что немало сделал для улучшения туристической сферы в Грузии, где, по его словам, все началось с 100 тысяч отдыхающих, а завершилось миллионами.
Никита Готский
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