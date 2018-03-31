Саакашвили вернется в Украину для развития туризма

Как только в Киеве соберется большая толпа людей, Михаил Саакашвили вернется в столицу Украину. Об этом он рассказал местным журналистам.

Никита Готский

По словам экс-главы Одесской области, он намерен возвратиться в Украину. Пробиваться сквозь пограничников он на собирается, а просто использует самолет.Саакашвили говорит, что в данное время находится в Европе, где проводит встречи с разными людьми и участвует во всевозможных мероприятиях. Спустя два дня бывший президент Грузии встретится с украинскими студентами, обучающимися в туристических вузах Старого Света. Вместе с ними он хочет обсудить перспективы развития туризма в Украине, опираясь на личный опыт в данной области. Саакашвили утверждает, что немало сделал для улучшения туристической сферы в Грузии, где, по его словам, все началось с 100 тысяч отдыхающих, а завершилось миллионами.