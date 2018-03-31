Павел Грудинин сожалеет, что сбрил свои усы

Известный российский политический деятель Павел Грудинин, участвовавший в прошедшей президентской гонке в России, рассказал о том, почему он всё ещё сожалеет о том, что ему впервые за 30 лет пришлось сбрить усы.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Грудинина появилась видеозапись, в которой политик раскритиковал якобы «честные» президентские выборы, которые прошли в России 18 марта. Грудинин выразил уверенность в том, что несмотря на официальные показатели, предоставленные ЦИК после выборов, его команда получила более 15% голосов избирателей. Политик заметил, что хоть власти и обещали провести честные выборы, слово сдержать у них так и не получилось.Также Павел Грудинин напомнил о заключенном пари, согласно которому ему пришлось сбрить усы. Грудинину было жалко расставаться с растительностью на лице, которую он не сбривал вот уже в течение 30 лет. После напоминаний Курбана Омарова о невыполненном пари, Грудинин назвал супруга Ксении Бородиной "пустозвоном", посоветовав ему переодеться в юбку.