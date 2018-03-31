Пушков раскритиковал власти Киева из-за мирного договора между Россией и Украиной

Власти Киева собираются создать новый мирный договор Украины с Россией, в котором будут учитываться все нюансы нынешних отношений, а старый правительство решило разорвать.

Пелагея Лебединская

На заявление об измене мирного договора между государствами, сделанное властями Украины, сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков сделал соответствующие выводы. Он считает, что это очередная провокация со стороны Верховной рады Украины, так как ни на что другое власти Киева не способны. По мнению сенатора, Киев продолжает нести несуразицу и вражду по отношению к России, начатую еще с 2014 года.Отметим, что мирный договор, который власти Киева хотят порвать, был заключен между Россией и Украиной еще в 1997 году, и имеет срок действия до 2022 года. Этот документ был подписан действующими на тот момент президентами двух государств и утвержден Верховной радой Украины.