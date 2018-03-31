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| | В Израиле подтвердили информацию о крушении беспилотника в Ливане

В Израиле подтвердили информацию о крушении беспилотника в Ливане

Сегодня, 13:15
Эксперты отмечают, что беспилотник потерпел крушение на юге Ливана. Об инциденте сообщает канал «Аль-Манар».

В Израиле подтвердили информацию о крушении беспилотника в Ливане

 

В сообщении сказано, что шпионский аппарат из Израиля разбился между Бейт-Яхун и Барахит. Военная организация «Хезболла» информирует о том, что этим беспилотником был четырехракетный Hermes 450. Пресс-секретарь израильской армии подтвердила факт о крушении аппарата на территории Ливана, посчитав, что причиной послужила техническая неполадка. Сейчас сторона Израиля пытается раскрыть правду об происшествии.

Отметим, что неделю назад Минобороны Израиля Авигдор Либерман оповестил о том, что наступает война. Также министр обороны отметил, что северные общины Израиля примут самое низкое участие в войнах. Чиновник подчеркнул, что его государство потратило в 37 раз больше средств на вооружение внутри государства, а не на границах с Ливаном.
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