В Израиле подтвердили информацию о крушении беспилотника в Ливане

Эксперты отмечают, что беспилотник потерпел крушение на юге Ливана. Об инциденте сообщает канал «Аль-Манар».

В сообщении сказано, что шпионский аппарат из Израиля разбился между Бейт-Яхун и Барахит. Военная организация «Хезболла» информирует о том, что этим беспилотником был четырехракетный Hermes 450. Пресс-секретарь израильской армии подтвердила факт о крушении аппарата на территории Ливана, посчитав, что причиной послужила техническая неполадка. Сейчас сторона Израиля пытается раскрыть правду об происшествии.Отметим, что неделю назад Минобороны Израиля Авигдор Либерман оповестил о том, что наступает война. Также министр обороны отметил, что северные общины Израиля примут самое низкое участие в войнах. Чиновник подчеркнул, что его государство потратило в 37 раз больше средств на вооружение внутри государства, а не на границах с Ливаном.