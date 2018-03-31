В Китае запретили обзывать Ким Чен Ына «толстяком» и «свиньей»

В Китае запретили называть Ким Чен Ына «жирным» или «свиньей». Сервис микроблогов Weibo установил блокировку на запросы, связанные с лишним весом северокорейского лидера.

Во время посещения Пекина Ким Чен Ына запросы, намекающие на главный недостаток главы КНДР, стали самыми актуальными среди китайских жителей. Блокировку оскорбительных запросов администрация сервиса связывает с «нежными» отношениями Пекина и Пхеньяна. Примеру Weibo последовали и другие китайские интернет-ресурсы. Кроме блокировки слова «жирный», сайт Baidu установил цензуру на словосочетания «прибыл в Пекин» и «визит Ким Чен Ына».Ранее стало известно, что КНДР недовольна насмешками китайских соседов над лишним весом их главы. В сети распространяются карикатуры на Ким Чен Ына. Представители Северной Кореи заявили, что это сильно заденет чувства их лидера.Северокорейский лидер приехал в Пекин впервые за время своего правления с 2011 года с целью поздравить Си Цзиньпина с переизбранием. Лидер КНДР вместе с женой пробыл в Китае с 25 по 28 марта.