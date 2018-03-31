Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | В Китае запретили обзывать Ким Чен Ына «толстяком» и «свиньей»

В Китае запретили обзывать Ким Чен Ына «толстяком» и «свиньей»

Сегодня, 12:59
В Китае запретили называть Ким Чен Ына «жирным» или «свиньей». Сервис микроблогов Weibo установил блокировку на запросы, связанные с лишним весом северокорейского лидера.

В Китае запретили обзывать Ким Чен Ына «толстяком» и «свиньей»

 

Во время посещения Пекина Ким Чен Ына запросы, намекающие на главный недостаток главы КНДР, стали самыми актуальными среди китайских жителей. Блокировку оскорбительных запросов администрация сервиса связывает с «нежными» отношениями Пекина и Пхеньяна. Примеру Weibo последовали и другие китайские интернет-ресурсы. Кроме блокировки слова «жирный», сайт Baidu установил цензуру на словосочетания «прибыл в Пекин» и «визит Ким Чен Ына».

Ранее стало известно, что КНДР недовольна насмешками китайских соседов над лишним весом их главы. В сети распространяются карикатуры на Ким Чен Ына. Представители Северной Кореи заявили, что это сильно заденет чувства их лидера.

Северокорейский лидер приехал в Пекин впервые за время своего правления с 2011 года с целью поздравить Си Цзиньпина с переизбранием. Лидер КНДР вместе с женой пробыл в Китае с 25 по 28 марта.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Пекин готов ввести санкции в отношении Северной Кореи при ядерном испытании
Пекин готов ввести санкции в отношении Северной Кореи при ядерном испытании

Представитель КНР по делам Корейского полуострова высказал позицию Пекина о проведении КНДР ядерного испытания в регионе. Проведения ядерного взрыва будет

Китайцам запретили шутить о весе корейского лидера
Китайцам запретили шутить о весе корейского лидера

Власти КНДР обратились к руководству Китайской Народной Республики с требованием запретить пользователям интернета шутить на тему излишнего веса Ким Чен Ына.

Стало извесно истинное мнение экс-лидера Северной Кореи Ким Ир Сена об СССР
Стало извесно истинное мнение экс-лидера Северной Кореи Ким Ир Сена об СССР

В МИД Северной Кореи рассекретили личную переписку бывшего лидера государства Ким Ир Сена. Из последней стало очевидно, что на самом деле глава КНДР во время

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости