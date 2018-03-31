Руководителя ЦИК Эллу Памфилову внесли в базу «Миротворца»

Руководитель ЦИК РФ Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», который создан для того, чтобы собирать информацию о «врагах Украины».

Анна Котова

Сообщается, что причиной внесения Памфиловой в список стали выборы на полуострове Крым. Отметим, что о работе сайта «Миротворец» неоднократно негативно отзывалась не только Россия, но и другие заграничные организации. Например, представитель ОБСЕ Дунья Миятович в 2016 году заявила, что создание данного портала является шагом, который может усугубить безопасность журналистов. Такое заявление Миятович сделала после того, как на сайте опубликовали информацию журналистов, которые рассказывают о ситуации в ЛНР и ДНР.Отметим, что на сайте «Миротворец» также опубликована информация о некоторый российских деятелях культуры, которых администраторы портала подозревают в непонимании и неприятии киевской политики.