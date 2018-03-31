Голодающая Савченко жалуется на кровавую рвоту

Здоровье задержанного нардепа Украины Надежды Савченко сильно ухудшилось, у нее якобы идет кровавая рвота. С такой информацией выступает ее сестра Вера.

Никита Готский

По словам женщины, Савченко не хочет уделять внимание этому вопросу, добавляя, что у задержанной идет кровавая рвота, в связи с чем не акцентировать внимание на здоровье бывшей летчицы тяжело. До этого Вера Савченко говорила, что ее сестре в СИЗО дают лекарства от желудка и капли для носа, она продолжает голодать.Немного ранее сестра арестованной утверждала, что депутат содержится в жилище,где нет отопления, она выглядит хуже, но сберегает "боевое" настроение. Родные Савченко считают, что дело против нее рухнет в суде. Экс-пилота ВСУ задержали 22 марта, ее обвиняют в попытке организовать госпереворот и подготовить ряд убийств высокопоставленных политиков, включая президента Петра Порошенко.