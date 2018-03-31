Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | Голодающая Савченко жалуется на кровавую рвоту

Голодающая Савченко жалуется на кровавую рвоту

Сегодня, 12:33
Здоровье задержанного нардепа Украины Надежды Савченко сильно ухудшилось, у нее якобы идет кровавая рвота. С такой информацией выступает ее сестра Вера.

Голодающая Савченко жалуется на кровавую рвоту

 

По словам женщины, Савченко не хочет уделять внимание этому вопросу, добавляя, что у задержанной идет кровавая рвота, в связи с чем не акцентировать внимание на здоровье бывшей летчицы тяжело. До этого Вера Савченко говорила, что ее сестре в СИЗО дают лекарства от желудка и капли для носа, она продолжает голодать.

Немного ранее сестра арестованной утверждала, что депутат содержится в жилище,где нет отопления, она выглядит хуже, но сберегает "боевое" настроение. Родные Савченко считают, что дело против нее рухнет в суде. Экс-пилота ВСУ задержали 22 марта, ее обвиняют в попытке организовать госпереворот и подготовить ряд убийств высокопоставленных политиков, включая президента Петра Порошенко.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО
Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО

Сестра депутата надежды Савченко Вера проинформировала журналистов, что сейчас политик находится под постоянным наблюдением в СИЗО, который вообще не

У летчицы Савченко в СИЗО начали отказывать органы
У летчицы Савченко в СИЗО начали отказывать органы

У летчицы Н. Савченко в СИЗО значительно ухудшилось здоровье. Специалисты диагностировали у нее нарушение работы некоторых внутренних органов.

Сестре Савченко запрещён въезд в Россию
Сестре Савченко запрещён въезд в Россию

Вера Савченко, сестра задержанной украинской лётчицы Надежды Савченко, не может пересечь российскую границу. Об этом сообщил представитель МИД Украины на своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости