Великобритания намерена закрыть трогпредство России

В средствах массовой информации появились данные о планах британского правительства закрыть российское торговое представительство, расположенное в Лондоне. В Великобритании опасаются, что в торгпредстве находится «логово шпионов».

Александр Вест

В начале марта было совершено покушение на Сергея Скрипаля, ранее являвшегося сотрудником ГРУ, в котором от отравляющего вещества под названием «Новичок» пострадал не только экс-полковник, но и его дочь Юлия. В расследовании данного инцидента пришли к выводу, что «Новичок» мог быть произведён лишь на территории России, что доказывает вмешательство российской стороны. Вследствие данных выводов британское правительство и ряд других стран предприняли ряд мер, выслав российский дипломатов из страны.Согласно появившейся информации, следующим шагом властей Великобритании может стать закрытие торгового представительства РФ, расположенного в Лондоне, так как в британском правительстве его считают средоточием шпионов.