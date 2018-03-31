Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино" Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8 Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации
| | Великобритания намерена закрыть трогпредство России

Великобритания намерена закрыть трогпредство России

Сегодня, 08:48
В средствах массовой информации появились данные о планах британского правительства закрыть российское торговое представительство, расположенное в Лондоне. В Великобритании опасаются, что в торгпредстве находится «логово шпионов».

Великобритания намерена закрыть трогпредство России

 

В начале марта было совершено покушение на Сергея Скрипаля, ранее являвшегося сотрудником ГРУ, в котором от отравляющего вещества под названием «Новичок» пострадал не только экс-полковник, но и его дочь Юлия. В расследовании данного инцидента пришли к выводу, что «Новичок» мог быть произведён лишь на территории России, что доказывает вмешательство российской стороны. Вследствие данных выводов британское правительство и ряд других стран предприняли ряд мер, выслав российский дипломатов из страны.

Согласно появившейся информации, следующим шагом властей Великобритании может стать закрытие торгового представительства РФ, расположенного в Лондоне, так как в британском правительстве его считают средоточием шпионов.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Юлия Скрипаль в больнице начала есть и пить
Юлия Скрипаль в больнице начала есть и пить

Дочь британского экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлия уже может употреблять пищу и пить. Отметим, что недавно она очнулась после того, как с отцом подверглась

Высланные из Лондона российские дипломаты вернулись в Москву
Высланные из Лондона российские дипломаты вернулись в Москву

На родину вернулись все российские дипломаты, выдворенные из Великобритании согласно указу британского правительства. В Москву вернулись около 80 дипломатов,

Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР
Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

Химический препарат «Новичок» никогда не разрабатывался в Советском Союзе и России. Об этом рассказала в эфире канала «Россия-24» официальный представитель МИД

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости