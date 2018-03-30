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| | Путин встретился с руководителем «Транснефти»

Путин встретился с руководителем «Транснефти»

Сегодня, 21:20
30 марта состоялась рабочая встреча российского президента Владимира Путина и председателя компании «Транснефть» Николая Токарева. Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Кремля.

Путин встретился с руководителем «Транснефти»

 

Владимир Путин решил поздравить Николая Токарева с юбилеем, так как сегодня компании «Транснефть» исполнилось 25 лет. Глава государства отметил, что компания является крупнейшим оператором магистральных нефтепроводов во всем мире.

Руководитель компании рассказал Владимиру Путину, что за последнее 10-летие «Транснефть» смогла достичь огромных результатов. Токарев заявил, что за этот период удалось проложить около 19 000 км трубопроводов и построить 50 новейших станций для перекачивания нефти. В настоящее время компания контролирует больше 500 таких станций.

Кроме того, за 10 лет было создано примерно 13,5 тысяч рабочих мест, среди них 9 000 составляют регионы Хабаровского, Приморского краев и Восточной Сибири, а также дальневосточные регионы, заключил Токарев.

Известно также, что председатель «Транснефти» затронул тему импортзамещения. Он сообщил, что на сегодня 93% оборудования, которое использует организация, изготовлено в РФ. Токарев рассказал о серьезных результатах, достигнутых в плане энергоэффективности. Компания смогла сэкономить16% энергопотребления (7 млрд рублей) благодаря применению новых технологий.
Татьяна Преображенская
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