Путин встретился с руководителем «Транснефти»

30 марта состоялась рабочая встреча российского президента Владимира Путина и председателя компании «Транснефть» Николая Токарева. Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Кремля.

Татьяна Преображенская

Владимир Путин решил поздравить Николая Токарева с юбилеем, так как сегодня компании «Транснефть» исполнилось 25 лет. Глава государства отметил, что компания является крупнейшим оператором магистральных нефтепроводов во всем мире.Руководитель компании рассказал Владимиру Путину, что за последнее 10-летие «Транснефть» смогла достичь огромных результатов. Токарев заявил, что за этот период удалось проложить около 19 000 км трубопроводов и построить 50 новейших станций для перекачивания нефти. В настоящее время компания контролирует больше 500 таких станций.Кроме того, за 10 лет было создано примерно 13,5 тысяч рабочих мест, среди них 9 000 составляют регионы Хабаровского, Приморского краев и Восточной Сибири, а также дальневосточные регионы, заключил Токарев.Известно также, что председатель «Транснефти» затронул тему импортзамещения. Он сообщил, что на сегодня 93% оборудования, которое использует организация, изготовлено в РФ. Токарев рассказал о серьезных результатах, достигнутых в плане энергоэффективности. Компания смогла сэкономить16% энергопотребления (7 млрд рублей) благодаря применению новых технологий.