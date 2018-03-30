Порошенко отчитался за отдых на Мальдивах

Глава Украины Петр Порошенко «задекларировал» свой отдых на Мальдивах. Пока нет информации, сколько именно Порошенко потратил на свои каникулы, так как на сайте украинских электронных бумаг пока нет самой декларации.

Анна Котова

Отпуск на новогодние праздники руководитель Украины Петр Порошенко летал на Мальдивы. Пресс-служба украинского президента проинформировала, что данный отпуск Порошенко «задекларировал». Однако представители администрации главы государства не сообщили, сколько именно Петр Порошенко потратил на новогодние каникулы. Дело в том, что на портале украинских электронных документов пока не опубликована сама декларация.Ранее информировалось, что в прошлом году глава Украины Перт Порошенко задекларировал примерно 620 тысяч долларов как свои доходы. Заметим, что в минувшем году доходы Порошенко выросли на четверть миллиона гривен. Отметим, что на новогодних праздниках Порошенко был на Мальдивах. По этому поводу он заявил, что находясь на отдыхе, он не переставал исполнять обязанности главы государства.