Семьям моряков с захваченного Украиной крымского судна «Норд» выделят 1 млн рублей

Крымские власти решили помочь родным моряков с задержанного Украиной российского рыболовецкого судна под названием «Норд». Правительство намерено выделить 1 миллион российских рублей для помощи семьям мореплавателей.

Татьяна Преображенская

Совет министров полуострова решил выдать по 100 000 рублей семьям моряков задержанного «Норда» из резервного фонда. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что моряки получают гуманитарную, юридическую и медицинскую помощь. Экипажу корабля сегодня доставили продовольственные продукты. Приезжала скорая, так как у одного моряка было давление, а на судне не оказалось нужных медикаментов.Экипажу морского судна угрожает административная ответственность, а против капитана крымского судна «Норд» могут открыть уголовное дело, отметил господин Аксенов.Стоит напомнить, что российский корабль «Норд» был задержан украинскими пограничниками в водах Азовского моря 25 марта. На борту судна находится 10 членов экипажа, граждан России.