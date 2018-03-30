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| | Аксенов: В 2018 году на крымские дороги выделят 7,6 млрд рублей

Аксенов: В 2018 году на крымские дороги выделят 7,6 млрд рублей

Сегодня, 20:37
Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в 2018 году на строительство дорог на полуострове будет выделено 7,6 млрд рублей. Отметим, что еще 4,5 млрд рублей будет выделено из резервного фонда главы России.

Аксенов: В 2018 году на крымские дороги выделят 7,6 млрд рублей

 

В отчете об итогах работы крымского правительства говориться, что общее финансирование на дорожную деятельность в нынешнем году будет выделено намного больше, чем в прошлом. Отметим, что в прошлом году на дорожное покрытие полуострова выдавалось больше 5,3 млрд рублей, которые были распределены на строительство новых дорог, а также на ремонт уже существующих. Сергей Аксенов добавил, что на эти средства было отремонтировано и возведено примерно 6,5 тысяч километров трасс не только в городах, но и в регионах полуострова.

Глава Крыма добавил, что с каждым годом финансирование на дорожное покрытие будет увеличиваться. Помимо этого Аксенов заметил, что даже недавно отремонтированное дорожное полотно не отличается своим качеством. Для того, чтобы такого в будущем не происходило, необходимо организовать специальные государственные предприятия, которые будут отвечать именно за ремонт дорог в регионах полуострова.
Анна Котова
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