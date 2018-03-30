Минстрой принял решение о проверках пожарной безопасности в многоквартирных домах

Глава ведомства Михаил Мень говорит о том, что проверки многоквартирных домов на противопожарную безопасность будут проходить каждые 5 лет за счёт регионального оператора капитального ремонта.

Дарья Дмитриева

Ответственные службы за проведение проверки противопожарной безопасности, по словам главы ведомства Михаила Минь, должны взять на себя все растраты в ходе обследования жилых домов. При этом такого рода проверки должны проходить не менее чем раз в каждые пять лет.Такое решение было принято законодательными органами в связи со случаем в Кемерово, в ходе которого пострадало более шести десятков людей, сгоревших при пожаре в ТРЦ «зимняя вишня». Такая ситуация произошли из-за несработанной пожарной сигнализации.