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| | Минстрой принял решение о проверках пожарной безопасности в многоквартирных домах

Минстрой принял решение о проверках пожарной безопасности в многоквартирных домах

Сегодня, 20:30
Глава ведомства Михаил Мень говорит о том, что проверки многоквартирных домов на противопожарную безопасность будут проходить каждые 5 лет за счёт регионального оператора капитального ремонта.

Минстрой принял решение о проверках пожарной безопасности в многоквартирных домах

 

Ответственные службы за проведение проверки противопожарной безопасности, по словам главы ведомства Михаила Минь, должны взять на себя все растраты в ходе обследования жилых домов. При этом такого рода проверки должны проходить не менее чем раз в каждые пять лет.

Такое решение было принято законодательными органами в связи со случаем в Кемерово, в ходе которого пострадало более шести десятков людей, сгоревших при пожаре в ТРЦ «зимняя вишня». Такая ситуация произошли из-за несработанной пожарной сигнализации.
Дарья Дмитриева
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