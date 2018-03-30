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| | Слуцкий: Ответные меры РФ по высылке американских дипломатов – закономерны

Слуцкий: Ответные меры РФ по высылке американских дипломатов – закономерны

Сегодня, 19:25
Леонид Слуцкий утверждает, что высылка 60 дипломатов Соединенных штатов – это зеркальный ответ на политику Белого дома. Глава комитета Госдумы по международным делам назвал действия правительства РФ закономерными и адекватными.

Слуцкий: Ответные меры РФ по высылке американских дипломатов – закономерны

 

Политик утверждает, что в настоящий момент против России развернули информационную и дипломатическую войну. Господин Слуцкий подчеркнул, что эта война основана на голословных обвинениях.

Депутат сообщил, что, несмотря на все политические прения, Россия остается открытой к диалогу, однако для нее неприемлемы ультиматумы, политическое хамство, шантаж и русофобия в открытом виде. Поэтому приходится совершать ответные действия.

Стоит отметить, что 58 дипломатов американского посольства в столице и 2 сотрудника консульства, расположенного в Екатеринбурге покинут границы российского государства до 5 апреля этого года.
Татьяна Преображенская
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