Слуцкий: Ответные меры РФ по высылке американских дипломатов – закономерны

Леонид Слуцкий утверждает, что высылка 60 дипломатов Соединенных штатов – это зеркальный ответ на политику Белого дома. Глава комитета Госдумы по международным делам назвал действия правительства РФ закономерными и адекватными.

Татьяна Преображенская

Политик утверждает, что в настоящий момент против России развернули информационную и дипломатическую войну. Господин Слуцкий подчеркнул, что эта война основана на голословных обвинениях.Депутат сообщил, что, несмотря на все политические прения, Россия остается открытой к диалогу, однако для нее неприемлемы ультиматумы, политическое хамство, шантаж и русофобия в открытом виде. Поэтому приходится совершать ответные действия.Стоит отметить, что 58 дипломатов американского посольства в столице и 2 сотрудника консульства, расположенного в Екатеринбурге покинут границы российского государства до 5 апреля этого года.