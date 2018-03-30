МИД ФРГ по-дзенбуддистски отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы

Министерство иностранных дел ФРГ спокойно отреагировало на «зеркальный» шаг Москвы по высылке четырех своих дипломатов из страны. Об этом было сообщено на сайте ведомства.

Сергей Денисов

Немцы не стали делать истеричных заявлений «о происках Москвы», в отличие от тех же Великобритании, США, Канады и прочих, а спокойно отнеслись к массовой «дипломатической ротации».Аналитики говорят о близости немецкого и русского менталитетов. Дипломатическим ведомствам двух стран понадобилось минимум бумажной работы, чтобы «понимающе кивнуть друг другу». Истерика – это не для немцев и не для русских, комментируют журналисты великое дипломатическое переселение.Истерика – это для французов, англичан и прочих европейских сателлитов. Немцы и русские пережили достаточно много, считают радикалы из инсайдеров-перфекционистов, чтобы из-за дипломатической ерунды «рвать многовековые отношения любви и дружбы».