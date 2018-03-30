Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь
| | МИД ФРГ по-дзенбуддистски отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы

МИД ФРГ по-дзенбуддистски отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы

Сегодня, 19:12
Министерство иностранных дел ФРГ спокойно отреагировало на «зеркальный» шаг Москвы по высылке четырех своих дипломатов из страны. Об этом было сообщено на сайте ведомства.

МИД ФРГ по-дзенбуддистски отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы

 

Немцы не стали делать истеричных заявлений «о происках Москвы», в отличие от тех же Великобритании, США, Канады и прочих, а спокойно отнеслись к массовой «дипломатической ротации».

Аналитики говорят о близости немецкого и русского менталитетов. Дипломатическим ведомствам двух стран понадобилось минимум бумажной работы, чтобы «понимающе кивнуть друг другу». Истерика – это не для немцев и не для русских, комментируют журналисты великое дипломатическое переселение.

Истерика – это для французов, англичан и прочих европейских сателлитов. Немцы и русские пережили достаточно много, считают радикалы из инсайдеров-перфекционистов, чтобы из-за дипломатической ерунды «рвать многовековые отношения любви и дружбы».
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов
Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

Стало известно, отчего Украина не высылает российских дипломатов из страны. Если это произойдет, граждане страны в РФ лишатся поддержки.

Маккейн: Россия заплатит за высылку дипломатов США
Маккейн: Россия заплатит за высылку дипломатов США

Сенатор из США Джон Маккейн дал свой комментарий по поводу решения Кремля выслать некоторых дипломатов из страны. По его мнению, Россия заплатит за такой шаг.

Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ
Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ

Рене Джонс-Бос, занимающая должность посла Нидерландов, подтвердила известия о том, что с территории России были выдворены два голландских дипломата. Данные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости