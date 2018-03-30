МИД ФРГ по-дзенбуддистски отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы

Немцы не стали делать истеричных заявлений «о происках Москвы», в отличие от тех же Великобритании, США, Канады и прочих, а спокойно отнеслись к массовой «дипломатической ротации».
Аналитики говорят о близости немецкого и русского менталитетов. Дипломатическим ведомствам двух стран понадобилось минимум бумажной работы, чтобы «понимающе кивнуть друг другу». Истерика – это не для немцев и не для русских, комментируют журналисты великое дипломатическое переселение.
Истерика – это для французов, англичан и прочих европейских сателлитов. Немцы и русские пережили достаточно много, считают радикалы из инсайдеров-перфекционистов, чтобы из-за дипломатической ерунды «рвать многовековые отношения любви и дружбы».
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях