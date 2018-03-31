В Кремле посмеялись над обвинениями в адрес Леонида Слуцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ток-шоу «В точку», прошедшем на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, высказался по поводу секс-скандала, развернувшегося вокруг главы международного комитета Государственной Думы Леонида Слуцкого.

По мнению пресс-секретаря президента, в последнее время набирают мировую популярность ситуации, когда известных политиков или общественных деятелей обвиняют в домогательствах, а скандал со Слуцким напоминает ситуацию с обвинениями в адрес Вайнштейна.

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку – она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете. Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» – отметил Песков.

Ранее в пользу версии намеренной раскрутки скандала определенными силами высказывался ряд отечественных экспертов. Подозрения вызывали личности журналисток – все они работают в оппозиционных Кремлю либо иностранных СМИ. То, что они решили заявить о приставаниях Слуцкого, которые были от года до семи лат назад, спустя годы и одновременно. В конце концов, то, что реальных доказательств в комиссию по этике никаких представлено не было.

На западе существует методика, как можно «убрать» неугодного политика или общественного деятеля – достаточно обвинить его в харассменте. Пусть потом он сможет доказать свою невиновность, а все доказательства против него провалятся в суде, его деловая репутация будет уничтожена. Его фамилия будет вызывать, в первую очередь, ассоциации со скандалом, что закроет ему дальнейшую общественную деятельность.

Несмотря на тщательную проработку и планирование акций, в России применение этой методики провалилось. Стало тому виной отличное от европейского восприятие жителей нашей страны или не по зубам «нападавшим» оказалась репутация самого Слуцкого, окончательно не ясно, но заказная компания по итогу рассыпалась.