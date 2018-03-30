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| | А за «дебила» ответишь: Григорий Амнуэль чудом избежал «мордобития»

А за «дебила» ответишь: Григорий Амнуэль чудом избежал «мордобития»

Сегодня, 18:23
Постоянный гость программы «Время покажет» Григорий Амнуэль едва избежал рукоприкладства со стороны ведущего Анатолия Кузичева. Обстановка в студии жаркая, ведь гости и эксперты обсуждают ситуацию с высылкой российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

А за «дебила» ответишь: Григорий Амнуэль чудом избежал «мордобития»

 

Солидарность с Великобританией в этом вопросе продемонстрировали множество стран, среди которых большинство государств-членов ЕС и Соединенные Штаты Америки. Ведущий передачи попытался выяснить, кто же виноват в сложившейся ситуации и поинтересовался мнением главы открытого клуба «Международный диалог» Григория Амнуэля. Он славится своими резкими высказываниями в адрес России и правительства, однако на сей раз он не считает свою страну виновной в текущей международной обстановке.
 
«Россия не виновата, виноваты дебилы», - заявил Григорий Маркович. Тогда Анатолий Кузичев стал стремительно сокращать расстояние между ним и оратором с угрожающим вопросом: «Кто это дебил?». Эксперт поспешил уйти от прямого ответа, добавив, что это не один человек, их несколько, но в конце не удержался и добавил, обращаясь к Анатолию «А на тебе, видать, шапка горит».

Кузичев не стал нагнетать обстановку и отошел от порядком напуганного Амнуэля. «У него сработал инстинкт самосохранения», - пояснил шоумен залу. У многих сложилось впечатление, что слово «дебил» Григорий Маркович намеревался применить к своему визави.
Дарья Светозарова
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