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| | Македония намерена развивать отношения с Россией

Македония намерена развивать отношения с Россией

Сегодня, 18:12
Правительство Македонии, в частности премьер-министр Зоран Заев, пытаются наладить более тесные отношения в Российской Федерацией. Такое желание возникает даже вопреки желанию властей вступить в НАТО и Европейский Союз.

Македония намерена развивать отношения с Россией

 

Правительство республики Македонии настроено на то, чтоб наладить тесные связи с Российской Федерацией. Хотя перед этим, в знак солидарности с Великобританией, Македония «выдворила» из своей страны одного российского чиновника, в надежде, что отношения между странами не ухудшатся. Такое решение было принято в связи с ситуацией, случившейся в городе Солсбери с экс-полковником Сергеем Скрипалём.

Также Македония стремится к вступлению в НАТО, но не для вторжений в чужие земли, а для поддержания мира на планете. Членство Европейского Союза не менее дорого для республики.

Высылка из столицы Македонии города Скопье российского дипломата, по словам РФ, не оправдана и ничем не подкреплена, поэтому Македония сама себе навредила таким решением.
Дарья Дмитриева
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