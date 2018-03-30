Македония намерена развивать отношения с Россией

Правительство Македонии, в частности премьер-министр Зоран Заев, пытаются наладить более тесные отношения в Российской Федерацией. Такое желание возникает даже вопреки желанию властей вступить в НАТО и Европейский Союз.

Дарья Дмитриева

Правительство республики Македонии настроено на то, чтоб наладить тесные связи с Российской Федерацией. Хотя перед этим, в знак солидарности с Великобританией, Македония «выдворила» из своей страны одного российского чиновника, в надежде, что отношения между странами не ухудшатся. Такое решение было принято в связи с ситуацией, случившейся в городе Солсбери с экс-полковником Сергеем Скрипалём.Также Македония стремится к вступлению в НАТО, но не для вторжений в чужие земли, а для поддержания мира на планете. Членство Европейского Союза не менее дорого для республики.Высылка из столицы Македонии города Скопье российского дипломата, по словам РФ, не оправдана и ничем не подкреплена, поэтому Македония сама себе навредила таким решением.