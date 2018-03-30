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| | В США заявили, что у Москвы не было оснований убивать Скрипаля

В США заявили, что у Москвы не было оснований убивать Скрипаля

Сегодня, 17:41
Консул России в США Анатолий Антонов во время интервью американскому телевизионному каналу NBC прокомментировал заявления о причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению посла, у Москвы не было оснований убивать этого человека.

В США заявили, что у Москвы не было оснований убивать Скрипаля

 

Перед обвинением необходимо проанализировать ситуацию. Для определения правды нужно исходить из того, кому выгодно убийство Скрипаля. Экс агент отсидел в российской тюрьме пять лет, затем еще столько же жил в Британии. Антонов спросил у журналистов, зачем Москве убивать Скрипаля. Обвинения в адрес России звучат неубедительно, так как у РФ нет мотивов уничтожать экс-агента ГРУ. Без причин никто никого травить не станет, да еще в преддверии президентских выборов.

Антонов обратился к британцам с просьбой объяснить их слова о причастности Москвы к инциденту со Скрипалем. Когда представители СМИ спросили у посла об ответном жесте России, он поинтересовался, что делают они, когда их бьют по правой щеке. Следуют ли журналисты наставлениям Библии и подставляют левую, или отвечают той же монетой обидчику. Этот вопрос остался открытым.
Домбровский Сергей
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