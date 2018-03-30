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| | МВД: Более 100 крымчан уехали в Сирию и стали террористами

МВД: Более 100 крымчан уехали в Сирию и стали террористами

Сегодня, 17:21
По словам министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова, 101 житель полуострова отправился в Сирию и пополнил ряды ИГ*(организация запрещена в России). Еще 218 человек из Крыма воевали в Донбассе на стороне ВСУ.

МВД: Более 100 крымчан уехали в Сирию и стали террористами

 

101 житель полуострова приняли решение оставить мирное существование и поехать в САР, превратившись из рядовых граждан в членов преступных группировок. Такое заявление сделал Абисов, отчитавшись в парламенте за работу, проделанную в прошлом году. Следователи разыскивают лиц, причастных к терактам. Помимо Сирии, жители Крыма проявляют повышенный интерес к событиям на Донбассе.

Не все согласились с выходом полуострова из состава Украины. Нашлись те, кто с оружием в руках идет на войну, пытаясь «отомстить» Москве, убивая людей в Донецкой и Луганской областях. В 2017 году следователи завели 367 уголовных дел и изъяли много оружия у лиц, не имеющих права на его ношение.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Домбровский Сергей
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