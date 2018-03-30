Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ

Рене Джонс-Бос, занимающая должность посла Нидерландов, подтвердила известия о том, что с территории России были выдворены два голландских дипломата. Данные меры правительства РФ стали зеркальными действиями на шаги, предпринятые Амстердамом.

Александр Вест

После посещения очередного внешнеполитического ведомства официальный посол Нидерландов сообщила о том, что согласно решению российского правительства, двое её коллег вынуждены покинуть Москву. Несмотря на выдворение двух голландских дипломатов, Рене Джонс-Бос заверила, что дипломатическое представительство Нидерландов в России намерено продолжить свою деятельность в прежнем режиме.Стоит напомнить, в здание Министерства иностранных дел РФ по очереди стали вызывать послов тех стран, которые вследствие расследования «дела Скрипаля» прибегли к агрессивным недружественным мерам в отношении России. Послов разных стран ознакамливают с зеркальными мерами, предпринимаемыми Москвой, а также вручают им ноты протеста.