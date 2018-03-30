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| | Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ

Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ

Сегодня, 16:39
Рене Джонс-Бос, занимающая должность посла Нидерландов, подтвердила известия о том, что с территории России были выдворены два голландских дипломата. Данные меры правительства РФ стали зеркальными действиями на шаги, предпринятые Амстердамом.

Посол Нидерландов подтвердила высылку двух голландских дипломатов из РФ

 

После посещения очередного внешнеполитического ведомства официальный посол Нидерландов сообщила о том, что согласно решению российского правительства, двое её коллег вынуждены покинуть Москву. Несмотря на выдворение двух голландских дипломатов, Рене Джонс-Бос заверила, что дипломатическое представительство Нидерландов в России намерено продолжить свою деятельность в прежнем режиме.

Стоит напомнить, в здание Министерства иностранных дел РФ по очереди стали вызывать послов тех стран, которые вследствие расследования «дела Скрипаля» прибегли к агрессивным недружественным мерам в отношении России. Послов разных стран ознакамливают с зеркальными мерами, предпринимаемыми Москвой, а также вручают им ноты протеста.
Александр Вест
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