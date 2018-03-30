На Украине вызвали в суд убитого год назад ополченца ДНР Гиви

На запланированное заседание Павлоградского районного суда вызван покойный командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под псевдонимом Гиви. Ополченец погиб под обстрелом в феврале прошлого года.

Повестку в суд покойному ополченцу Гиви разместили сегодня в газете "Урядовий кур’єр", а также разместили на сайте "Украинские новости". В повестке указано, что обвиняемый в преступлении Толстых Михаил Сергеевич вызывается на первое заседание суда, назначенное на 5 апреля этого года на 9.00. Далее перечисляются статьи УК, в нарушении которых обвиняют командира ополченцев. Террористический акт – лишь один из пунктов, в которых обвиняют Михаила. В конце повестки отмечается, что в случае неявки дело будет рассмотрено без присутствия Гиви.Гиви погиб в своем рабочем кабинете в феврале 2017 года во время выстрела из огнемета "Шмель". По информации следственных органов ДНР, это была диверсия украинских силовиков. Гиви активно участвовал в освобождении Славянска, защищал Донецкий аэропорт. В 2016 году власти ДНР присвоили ему звание командира.