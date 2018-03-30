Глава Польши не стал подписывать закон о разжаловании офицеров ПНР

Руководитель Польши Анджей Дуда не стал подписывать законопроект, который был принят правительством. Закон говорит о понижении в должности людей, которые служили в госбезопасности ПНР (Польская народная республика) и поддерживали коммунистический режим.

Анна Котова

Анджей Дуда не стал поддерживать закон, в котором говорится, что нужно лишить званий офицеров, служивших в госбезопасности ПНР и поддерживавших коммунистический режим, тем самым наносили вред польской стране. Дуда заявил, что данный закон напрямую показывает нарушения правил демократической страны. Если рассуждать логически, если забрать у таких людей званий и привилегий, то в выгодном положении окажутся сталинские агрессоры.Глава Польши добавил, что по поводу этого закона он проконсультируется со специалистами. До этого информировалось, что парламент Польши принял закон о разжаловании офицеров, которые свои звания заслужили во время социалистической ПНР.