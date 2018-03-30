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| | Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром

Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром

Сегодня, 16:01
Павел Грудинин провел конференцию журналистов, главной темой которой стала экологическая безопасность Москвы и Московской области. Экс-кандидат на должность Президента РФ выбрал неудачную тему для пиара – экологию Подмосковья. С этим тезисом солидаризовались большинство журналистов.

Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром

 

Павел Грудинин – председатель совхоза имени Владимира Ильича Ленина – хороший менеджер, но ничего не смыслит в экологии региона. Попытка сделать себе рекламу на уничтожении свалок в Подмосковье – трагическое поражение пиарщиков бывшего кандидата, которые не убедили общественность в том, что один из бесчисленных торговых центров, построенных на территории совхоза, дешевле, чем один мусороперерабатывающий завод.

Завод, кстати, по мнению специалистов, мог окупить себя в Волоколамске быстрее, чем любой торговый терминал.
Сергей Денисов
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