Ответные меры: МИД РФ потребовал от Лондона сократить число дипломатов в России

МИД РФ проинформировал об ответных мерах в отношении Великобритании по делу Скрипаля. Соответствующее заявление появилось на официальном веб-портале ведомства.

Виктория Озерова

МИД РФ высказал ноту протеста главе дипмиссии Великобритании Лори Бристоу в связи с провокационными и необоснованными действиями Лондона по делу Скрипаля. Также в ответ на меры Великобритании Москва потребовала сокращения количества представителей британской дипмиссии в РФ. В соответствии с сообщением МИД, теперь число дипломатов из Великобритании будет соответствовать количеству оставшихся в Лондоне представителей российской дипмиссии. На выполнения требования МИД РФ дал Великобритании один месяц. При этом ведомство уточнило, что Россия, как и прежде, открыта для взаимодействия по установлению всех обстоятельств «произошедшего в г. Солсбери».Напомним, что ранее МИД РФ собрал представителей зарубежных дипмиссий для объявления ответных мер.